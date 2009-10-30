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Опознаны тела четырех россиян, погибших в авиакатастрофе под Минском

30 октября 2009 08:03
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Это два летчика и два пассажира. Идентификацию бортпроводницы завершат после дополнительных исследований.

Согласно предварительному анализу судмедэкспертов, следов алкоголя в крови членов экипажа не обнаружено.

Напомним, российский самолёт бизнес-класса авиакомпании «S-Air» потерпел крушение вечером 26 октября под Минском. Ведется расследование. Обнаружены два бортовых самописца и панель приборов воздушного судна. «Черные ящики» сильно пострадали от пожара. В ближайшее время в лаборатории Межгосударственного авиационного комитета бортовые самописцы вскроют и оценят состояние носителей информации.

Следствие по факту аварии и гибели людей продолжается. В Минск для участия в расследовании причин крушения российского самолета прибудут специалисты из США и Великобритании.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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