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Оползни в Колумбии: в горных районах продолжают сходить сели, число жертв растет

30 сентября 2010 12:14
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Около 30 пассажиров междугородных автобусов, на которые в понедельник сошли оползни, объявлены погибшими. До сих пор спасатели не обнаружили ни одного тела. Расчистка завалов от грязи и камней осложняется дождями.

В горных районах продолжают сходить сели. На севере Колумбии под воду уходят города и деревни. Затоплены тысячи домов. Улицы превратились в реки. Люди передвигаются на лодках или вплавь.

Напомним, накануне сели сошли на сотни домов в штате Оахака. Судьба жителей до сих пор неизвестна. Поисковая операция продолжается. В пострадавший район доставляются медикаменты, питьевая вода и продовольствие.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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