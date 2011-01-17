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Оползни в Бразилии: власти предупреждают об опасности схода новых оползней

17 января 2011 13:22
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Недельный траур объявлен в бразильском штате Рио-де-Жанейро.

Из-за наводнений и оползней погибли более 630 человек. Свыше 100 числятся пропавшими без вести.

До сих пор от внешнего мира отрезаны горные населённые пункты. Спасатели пытаются доставлять туда медикаменты, продовольствие и питьевую воду на вертолётах. В зоне стихийного бедствия работает около двух тысяч спасателей и военнослужащих. Помогают в разборе завалов и добровольцы.

Тем временем власти предупреждают об опасности схода новых оползней. Все эти дни в районе бедствия идут сильные дожди. Синоптики улучшения погоды не обещают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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