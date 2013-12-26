Оползни в Бразилии унесли жизни 40 человек, около 50 тысяч семей остались без жилья

Новости Бразилии. В Бразилии свирепствуют оползни. В результате стихии погибли по меньшей мере 40 человек, около 50 тысяч местных жителей остались без крыши над головой. Они были вынуждены встречать Рождество во временных убежищах. Жертвами разгула стихии стали десятки бразильцев.

На борьбу со стихией брошены практически все силы. Сложная ситуация в стране вызвана сильными дождями, которые идут уже около 10 дней. Этот месяц для некоторых штатов стал самым дождливым за последние 90 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прогнозы синоптиков неутешительны: дожди будут идти еще несколько дней.