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Оползни накрыли половину населенного пункта в китайской провинции Ганьсу

10 августа 2010 11:53
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52-летний житель Китая, который провел под завалами 50 часов, выжил. Судьба более 1100 человек до сих пор неизвестна.

Спасатели ищут людей под обломками строений. В списке погибших — уже 347 фамилий.

Оползни накрыли половину населённого пункта в провинции Ганьсу в минувшее воскресенье. Мощные потоки грязи и камней разрушили сотни домов, гидроэлектростанцию.

Прогнозы синоптиков оптимизма не вызывают. Дожди в регионе продолжатся еще три дня. В провинции закрыты автомобильные дороги, приостановлено движение поездов.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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