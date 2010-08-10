Оползни накрыли половину населенного пункта в китайской провинции Ганьсу

52-летний житель Китая, который провел под завалами 50 часов, выжил. Судьба более 1100 человек до сих пор неизвестна.

Спасатели ищут людей под обломками строений. В списке погибших — уже 347 фамилий.

Оползни накрыли половину населённого пункта в провинции Ганьсу в минувшее воскресенье. Мощные потоки грязи и камней разрушили сотни домов, гидроэлектростанцию.

Прогнозы синоптиков оптимизма не вызывают. Дожди в регионе продолжатся еще три дня. В провинции закрыты автомобильные дороги, приостановлено движение поездов.