Прямой эфир

Оползень в бразильском штате Рио-де-Жанейро - есть погибшие

10 января 2012 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. В бразильском штате Рио-де-Жанейро на жилой квартал сошел оползень. Погибли около 10 человек, столько же числятся пропавшими без вести. На месте разрушений продолжается разбор завалов.

В Бразилии сейчас сезон ливней. Он тянется с ноября по апрель. Именно дожди спровоцировали оползни и наводнения. Наиболее сложная ситуация – на юге страны в штате Минас-Жерайс. Здесь практически полностью затоплены более полусотни городов. Тысячи людей вынуждены искать спасение на крышах собственных домов. Десятки человек погибли.

Самое же крупное стихийное бедствие в Бразилии произошло год назад. Сильнейшие тропические дожди привели к оползням и наводнениям. Тысячи людей лишились домов. Были разрушены дороги и мосты. Погибло около 890 человек, среди которых и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10 января 2012 08:01

На Аляске из-за снегопадов введено чрезвычайное положение

10 января 2012 07:53

На Аляске введено чрезвычайное положение

10 января 2012 07:49

В Кишиневе троллейбус врезался в столб. Пострадали 11 пассажиров