Оползень в бразильском штате Рио-де-Жанейро - есть погибшие

Новости Бразилии. В бразильском штате Рио-де-Жанейро на жилой квартал сошел оползень. Погибли около 10 человек, столько же числятся пропавшими без вести. На месте разрушений продолжается разбор завалов.

В Бразилии сейчас сезон ливней. Он тянется с ноября по апрель. Именно дожди спровоцировали оползни и наводнения. Наиболее сложная ситуация – на юге страны в штате Минас-Жерайс. Здесь практически полностью затоплены более полусотни городов. Тысячи людей вынуждены искать спасение на крышах собственных домов. Десятки человек погибли.

Самое же крупное стихийное бедствие в Бразилии произошло год назад. Сильнейшие тропические дожди привели к оползням и наводнениям. Тысячи людей лишились домов. Были разрушены дороги и мосты. Погибло около 890 человек, среди которых и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.