Оперативное видео: на трассе Минск–Вильнюс задержали белоруса и двух индусов-нелегалов

Выйти на организаторов удалось благодаря совместной работе наших и литовских специалистов.

Новости Беларуси. В Беларуси пресечен канал нелегальной миграции граждан Индии из Москвы в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Ошмянском районе на трассе Минск–Вильнюс был задержан автомобиль под управлением гражданина Беларуси.

Он перевозил двух иностранцев, которые назвались гражданами Индии.

Документов, удостоверяющих личность, они предъявить не смогли. По этому факту возбуждено уголовное дело. Для дальнейшего разбирательства все задержанные доставлены в Сморгонскую погрангруппу.