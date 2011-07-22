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Операция по подъему затонувшего теплохода «Булгария» вступила в завершающую стадию

22 июля 2011 06:22
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Вслед за кормой от дна удалось оторвать и носовую часть судна. Специалисты работают крайне осторожно и медленно. Теплоход сильно увяз в иле на 20-метровой глубине и при малейшей неосторожности могут порваться металлические ленты, на которых поднимают судно.

После того, как верхняя палуба окажется на метр-полтора над водой, «Булгарию» загерметизируют и приступят к откачке воды. Только после этого судно отбуксирует в плавучий док, где следственная бригада будет выяснять причины крушения.

Напомним, теплоход затонул в Татарстане 10 июля. На месте крушения обнаружили 114 тел погибших, несколько пассажиров числятся пропавшими без вести, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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