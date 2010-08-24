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Операция по освобождению заложников на Филиппинах провалена: 8 убитых, 7 раненых

24 августа 2010 09:03
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Трагедией закончилась попытка филиппинских полицейских под покровом темноты освободить группу китайских туристов, захваченных бывшим офицером полиции.

В результате ошибок в планировании операции и несогласованности в действиях спецкоманды во время штурма,  преступнику перед смертью от пули снайпера удалось убить восьмерых и ранить еще семерых заложников.

Напомню, 55-летний бывший капитан филиппинской полиции Рональдо Мендоса захватил автобус с китайскими туристами, чтобы обратить внимание властей на его, по его мнению, ошибочное увольнение из рядов стражей порядка.

В результате длившихся более девяти часов переговоров часть заложников была отпущена на свободу. А затем ветерана полиции, вошедшего в 86 году в десятку лучших полицейских страны, было решено уничтожить.

Власти Китая предостерегали филиппинских коллег воздержаться от непродуманных действий, утверждая, что необходимо продолжать попытки закончить все без применения силы. Филиппинцы понадеялись на ночь и на чудо. Чуда этой ночью не произошло…

Захват заложников на Филиппинах

Захват заложников на Филиппинах

Захват заложников на Филиппинах

Захват заложников на Филиппинах

Захват заложников на Филиппинах

Захват заложников на Филиппинах

Захват заложников на Филиппинах

Захват заложников на Филиппинах

# происшествия # Фотофакт

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