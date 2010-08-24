Операция по освобождению заложников на Филиппинах провалена: 8 убитых, 7 раненых

Трагедией закончилась попытка филиппинских полицейских под покровом темноты освободить группу китайских туристов, захваченных бывшим офицером полиции.

В результате ошибок в планировании операции и несогласованности в действиях спецкоманды во время штурма, преступнику перед смертью от пули снайпера удалось убить восьмерых и ранить еще семерых заложников.

Напомню, 55-летний бывший капитан филиппинской полиции Рональдо Мендоса захватил автобус с китайскими туристами, чтобы обратить внимание властей на его, по его мнению, ошибочное увольнение из рядов стражей порядка.

В результате длившихся более девяти часов переговоров часть заложников была отпущена на свободу. А затем ветерана полиции, вошедшего в 86 году в десятку лучших полицейских страны, было решено уничтожить.

Власти Китая предостерегали филиппинских коллег воздержаться от непродуманных действий, утверждая, что необходимо продолжать попытки закончить все без применения силы. Филиппинцы понадеялись на ночь и на чудо. Чуда этой ночью не произошло…