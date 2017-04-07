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Операция «Лошадь». Как в Витебском районе всем миром спасали застрявшее в грязи животное

07 апреля 2017 10:32
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Новости Беларуси. Необычную операцию провели в Витебском районе спасатели и местные жители. Им пришлось освобождать увязшую в грязи лошадь.

Операция «Лошадь». Как в Витебском районе всем миром спасали застрявшее в грязи животное-1

Животное застряло так, что в ход пошел не только весь арсенал спецсредств. С веревками подоспели сельчане. Так что спасали бедолагу, как говорят в народе, всем миром.

Операция «Лошадь». Как в Витебском районе всем миром спасали застрявшее в грязи животное-4

Спустя несколько часов операция завершилась успешно. Лошадь не пострадала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операция «Лошадь». Как в Витебском районе всем миром спасали застрявшее в грязи животное-7

# происшествия # Домашние животные

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