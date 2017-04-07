Операция «Лошадь». Как в Витебском районе всем миром спасали застрявшее в грязи животное

Новости Беларуси. Необычную операцию провели в Витебском районе спасатели и местные жители. Им пришлось освобождать увязшую в грязи лошадь.

Животное застряло так, что в ход пошел не только весь арсенал спецсредств. С веревками подоспели сельчане. Так что спасали бедолагу, как говорят в народе, всем миром.