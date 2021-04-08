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Opel въехал в дорожный знак, а Citroen вылетел на встречку. Последствия снегопада в Минске

08 апреля 2021 20:38
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Новости Беларуси. Снегопад добавил дискомфорта пешеходам и усложнил движение на магистралях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Opel въехал в дорожный знак, а Citroen вылетел на встречку. Последствия снегопада в Минске-1

На некоторых участках дорог было скользко. Не обошлось и без мелких аварий.

Opel въехал в дорожный знак, а Citroen вылетел на встречку. Последствия снегопада в Минске-4

21-летний водитель Citroen двигался по улице Южной. Он не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с Volkswagen. Никто не пострадал.

Opel въехал в дорожный знак, а Citroen вылетел на встречку. Последствия снегопада в Минске-7

Не рассчитал скорость и 27-летний водитель Opel в Домашевском переулке. В направлении проспекта Дзержинского на закруглении дороги он выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак. Здесь также никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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