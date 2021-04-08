Opel въехал в дорожный знак, а Citroen вылетел на встречку. Последствия снегопада в Минске

Новости Беларуси. Снегопад добавил дискомфорта пешеходам и усложнил движение на магистралях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На некоторых участках дорог было скользко. Не обошлось и без мелких аварий.

21-летний водитель Citroen двигался по улице Южной. Он не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с Volkswagen. Никто не пострадал.