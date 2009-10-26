Опасный шоп-тур: халатность водителя или неисправность рулевого управления

В Украине выясняют причины аварии белорусского автобуса, а в Могилеве пострадавшие туристы залечивают раны и подсчитывают убытки.

27 белорусов пострадали в дорожной аварии в Житомирской области Украины. Автобус с белорусскими туристами возвращался на родину из Хмельницкого. На 113 километре трассы машину занесло и опрокинуло в кювет. Десять человек были доставлены в больницы Украины, четверо находятся там до сих пор.

Этот шоп-тур Виктория запомнит надолго. Из поездки в Хмельницкий могилевчанка вернулась с переломом ноги и черепно-мозговой травмой. Теперь ее лечат белорусские врачи. Деталей аварии девушка не помнит, слишком быстро все произошло.

— Только помню, что муж мне рану своей кофтой заложил, я её держала, а потом приехала «скорая», — рассказывает она.

— Мы ехали со страшной скоростью, как на скором поезде. Обогнали шесть автобусов, пошли на обгон седьмого, автобус перевернулся, и больше я ничего не помню, — говорит другая потерпевшая, Галина Тишенкова.

Причины дорожного ЧП теперь выясняет украинская Госавтоинпекция. Версий несколько: лихачество водителя и неисправность рулевого управления. Их белорусские коллеги уверены в одном — последствия могли быть еще более плачевными.

— Если бы автобусу навстречу двигался другой автомобиль, могло бы произойти лобовое столкновение, что привело бы к более тяжёлым последствиям, — отметил Андрей Колесник, сотрудник пресс-службы ГАИ УВД Могилёвского облисполкома.

Большинство пострадавших в аварии уже вернулись домой. Однако несколько человек по-прежнему находятся в больницах в соседней стране.

— Десять человек было госпитализировано. На данный момент шесть человек уехали, четверо продолжают лечение. Ведётся работа по их возвращению на родину, — сообщил Владимир Автух, советник Посольства Республики Беларусь в Украине.

Туроператор, которому принадлежит аварийный автобус, – фирма со стажем. Поездки в Хмельницкий организовывает регулярно. Такое ЧП —первое в их практике. Директора найти сегодня нельзя. На месте его нет, а на телефонные звонки не отвечает. Его сотрудники пояснить что-либо по факту произошедшего тоже не смогли. Они вообще утверждают, что работают с сегодняшнего дня.

Между тем, пострадавшим пассажирам компенсацию гарантирует обязательное страхование по международной «Зелёной карте». Им оплатят затраты на лечение и реабилитацию, а также поврежденный багаж.

— Ответственность на всю группу пассажиров выделяется в размере 30 000 евро. Возможно, потребуется реабилитационное лечение, вплоть до санаторно-курортного лечения, — заявил Владимир Мелюшко, начальник управления страховой компании.

А вот моральную компенсацию людям никто не гарантирует. Пассажиры злополучного автобуса найти общий язык с туроператором не надеются и намерены обращаться в суд. Ведь фирма-перевозчик даже после случившегося ДТП особого внимания к своим клиентам не проявила.

К слову, от дальнейших поездок в Хмельницкий в турфирме не отказались. На эту неделю вновь запланированы два шоп-тура. Правда, клиентов заметно поубавилось. А деятельностью туроператора заинтересовались в транспортной инспекции.