Опасная находка в огороде

Хозяин частного подворья в Жодино обнаружил у себя на участке авиабомбу весом около 100 килограммов.

Во время земляных работ мужчина натолкнулся на металлический предмет и, почувствовав неладное, вызвал милицию. Рыл траншею для газопровода, а выкопал авиационную бомбу. Страшная находка пролежала в земле более 60 лет. Сто килограммов смерти прямо у входа в родное жилище.

Такой сюрприз для хозяев этого дома не в новинку. 40 лет назад в трех метрах от сегодняшней находки тоже была найдена бомба. Подобный урожай собирают здесь часто, во времена второй мировой недалеко бомбили железную дорогу.

Авиабомбу сотрудники правопорядка бережно передали саперам из войсковой части 5.448. Те, так же бережно, вывезли ее в безлюдное место, а там - разговор короткий.