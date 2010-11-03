Опасаясь новых взрывов, Греция на двое суток ввела мораторий на отправку любой почты за границу

Такое решение приняли после обнаружения серии бандеролей со взрывчаткой. Злоумышленники направляли их в ряд иностранных посольств, общеевропейским организациям и зарубежным руководителям.

Опасные посылки накануне обезвредили у дипломатических представительств России, Болгарии, Швейцарии, Чили, Германии.

Смертельное письмо направили и премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. Самолет с почтой экстренно сел в Болонье. Пакет попытались вскрыть саперы, в этот момент он загорелся. Почта была отправлена из Греции. В рассылке посылок с взрывчаткой подозревают леворадикальные группировки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».