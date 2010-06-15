ООН собирается объявить экстренный сбор средств для пострадавших на юге Кыргызстана

Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана и призвал к прекращению кровопролития и открытию гуманитарного коридора.

По последним данным, в результате межэтнических столкновений между киргизами и узбеками в Ошской и Джалал-Абадской областях погибли 170 человек, почти 1800 ранены. Некоторые микрорайоны выгорели дотла. Сейчас в зонах конфликта – затишье. Перестрелки прекратились, но обстановка по-прежнему напряженная. Горожане собираются в дружины для охраны своих кварталов. Люди надеются на гуманитарную помощь, но на всех ее не хватает. Уже на этой неделе ООН собирается объявить экстренный сбор средств для пострадавших.