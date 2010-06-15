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ООН собирается объявить экстренный сбор средств для пострадавших на юге Кыргызстана

15 июня 2010 09:09
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Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана и призвал к прекращению кровопролития и открытию гуманитарного коридора.

По последним данным, в результате межэтнических столкновений между киргизами и узбеками в Ошской и Джалал-Абадской областях погибли 170 человек, почти 1800 ранены. Некоторые микрорайоны выгорели дотла. Сейчас в зонах конфликта – затишье. Перестрелки прекратились, но обстановка по-прежнему напряженная. Горожане собираются в дружины для охраны своих кварталов. Люди надеются на гуманитарную помощь, но на всех ее не хватает. Уже на этой неделе ООН собирается объявить экстренный сбор средств для пострадавших.

Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана

Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана

Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана

Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана

Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана

Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана

Совет безопасности ООН осудил насилие на юге Кыргызстана

# происшествия # Фотофакт

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