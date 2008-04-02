Он, она и один патрон

В начале первого ночи в дежурной части Первомайского РУВД Минска прозвенел тревожный звонок. Жильцы дома номер 80 по проспекту Независимости жаловались на странные звуки с чердака. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили здесь двоих молодых и не совсем трезвых людей. Зачем они забрались на чердак, парень и девушка внятно ответить не смогли.



На требования сотрудников милиции, предоставить документы, удостоверяющие их личность, а так же предъявить содержимое рюкзака, который находился у молодого человека, юноша выхватил из кармана джинсов предмет, похожий на пистолет, навел на сотрудника милиции, угрожал применением оружия.



При разбирательствах было установлено, что молодой человек - ранее судимый житель Могилева. Следователи устанавливают причастность его к другим преступлениям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям.