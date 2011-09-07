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Ольга Барабанщикова: Я набираю телефоны Салея каждые пять минут, но они все отключены…

07 сентября 2011 16:13
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Они дружат много лет, позавчера певица разговаривала с Русланом последний раз.

Ольга Барабанщикова:
С тех пор, как он приехал в Россию, мы общаемся почти каждый день. Может, все-таки это неправда?

# происшествия # Руслан Салей # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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