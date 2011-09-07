Ольга Барабанщикова: Я набираю телефоны Салея каждые пять минут, но они все отключены…

Ольга Барабанщикова:
С тех пор, как он приехал в Россию, мы общаемся почти каждый день. Может, все-таки это неправда?
«Локомотив» домашним поединком с минским «Динамо» должен был начать 8 сентября новый чемпионат КХЛ.
По данным МЧС России, при крушении самолет развалился на три части, две из которых упали в реку Тулоша, впадающую в Волгу. При ударе о землю самолет загорелся.
Менеджер по связям с общественностью Федерации хоккея Беларуси Констанция Лещенко не подтвердила «Известиям» информацию, что игрока «Локомотива» белоруса Руслана Салея могло не быть на борту разбившегося самолета, так как он якобы поехал на родину поездом еще за сутки до игры.
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