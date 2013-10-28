Окурок, брошенный с балкона пятиэтажки, едва не стал причиной гибели ребенка

Новости Беларуси. Пожар в пятиэтажке города Березино Минской области. Возгорание в квартире, расположенной на четвёртом этаже многоэтажки, вероятнее всего, начался из-за окурка, брошенного с балкона этажом выше. В квартире на момент возгорания находилась 9-летняя девочка.

Пожар в квартире, расположенной на четвёртом этаже многоэтажки, начался из-за окурка, брошенного с балкона этажом выше. В квартире на момент возгорания находилась 9-летняя девочка.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Девочка из-за болезни не пошла в школу. Самостоятельно выйти из квартиры она не могла, потому что на двери установлен замок без внутренней защелки. Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатель установил голосовой контакт с девочкой и рекомендовал ей лечь на пол. Работники МЧС при помощи бензореза вскрыли металлическую дверь. Ребёнок был вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой медицинской помощи.

В результате пожара огнём повреждено имущество на балконе.

Горящий окурок, выброшенный с балкона многоэтажки, стал вероятной причиной пожара на улице Пономарева в Минске. Возгорание началось в квартире на четвертом этаже, после пламя перекинулось и на соседний балкон. Летом прошлого года из-за брошенного сверху окурка сгорели балконы квартир по улице Хоружей. Возгорание началось на седьмом этаже, а затем перекинулось и на восьмой (смотрите видео).