Прямой эфир

Около тысячи манифестантов вышли этой ночью на улицы Афин

06 марта 2009 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Они требовали найти виновных в нападении на Бюро организации по правам человека, на прошлой неделе в здание бросили гранату. Столкновения начались после того, как группа анархистов стала забрасывать стражей порядка камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. В другом греческом городе – Салониках – после аналогичной демонстрации анархисты забросали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью. Обороняясь от разъярённой молодёжи, полиция также применила слезоточивый газ.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
05 марта 2009 11:37

Утром на улице Аэродромной не поделили дорогу ЗИЛ и автобус

05 марта 2009 11:35

Лобовое столкновение произошло по вине уснувшего за рулем водителя микроавтобуса

05 марта 2009 08:51

По факту взрыва в жилом доме Приморского края возбуждено уголовное дело