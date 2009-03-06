Около тысячи манифестантов вышли этой ночью на улицы Афин

Они требовали найти виновных в нападении на Бюро организации по правам человека, на прошлой неделе в здание бросили гранату. Столкновения начались после того, как группа анархистов стала забрасывать стражей порядка камнями. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. В другом греческом городе – Салониках – после аналогичной демонстрации анархисты забросали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью. Обороняясь от разъярённой молодёжи, полиция также применила слезоточивый газ.