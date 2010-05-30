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Около ста человек были эвакуированы из ж/д вокзала в Молодечно из-за ложного сообщения о минировании

30 мая 2010 12:19
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29 мая около 18.30 в милицию поступило сообщение о минировании Молодечненского железнодорожного вокзала.

На место оперативно выехали работники милиции, группа разминирования военной части г. Минска 5448 и подразделение МЧС. Проверка завершилась в 20.25. Минирование оказалось ложным, в результате обследования здания никаких взрывных устройств специалисты не обнаружили.

Движение поездов во время проверки не прекращалось, пассажиры садились в поезда с запасной платформы. Сразу после окончания работы специалистов по разминированию, милиции и МЧС работа вокзала продолжилась в обычном режиме.

Подозреваемый в предоставлении ложной информации задержан, по делу идет разбирательство, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

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