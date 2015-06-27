Около гипермаркета ProStore в Шабанах до смерти избили 34-летнего строителя

Новости Беларуси. Бездыханное тело 34-летнего мужчины нашли вчера утром неподалеку от гипермаркета «Простор». Согласно предварительным данным, мужчина умер в результате побоев.

Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и обращаются к очевидцам за помощью.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома:

Всех, кто видел, изображенного на фото человека, в промежуток времени с 22.00 часов 24 июня до 0.00 часов 25 июня на остановке общественного транспорта «Станция метро «Могилевская», на остановке общественного транспорта «Большой Тростенец», у гипермаркета «Простор», или в районе указанного гипермаркета, просим связаться с сотрудниками уголовного розыска. Важна каждая деталь. Есть основания полагать, что у данного человека в этот промежуток времени и в этом месте мог возникнуть конфликт. Все, кто что-либо видел или знает об этом, позвоните в милицию. Контактные телефоны: 8 (029) 613-32-43, 8 (029) 346-90-45, 8 (029) 536-90-45, 8 (017) 340-02-02, 8 (029) 356-02-10.

Приметы: на вид мужчине около 35 лет, рост 175-180, среднего телосложения. Был одет: светло-серая матерчатая куртка (ветровка), темно-синие джинсы, темно-синяя майка, черные кроссовки.