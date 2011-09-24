Около двух сотен болельщиков футбола стали жертвами интернет-утки

В Минске накануне большого футбола уже разгораются страсти. Сегодня утром болельщики хотели приобрести билеты на матч Лиги чемпионов «БАТЭ» - «Барселона».

По словам молодых людей, в сети появилась информация о том, что якобы билеты есть, и 24 сентября будут осуществлять их продажу.

Однако по официальной информации последние билеты на этот матч были проданы два дня назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В свою очередь, органы внутренних дел предупреждают об ответственности за перепродажу приобретенных билетов с рук.

Болельщик:

Было везде, в СМИ вывешено, что билеты будут продаваться на «БАТЭ» – «Барселона» 24 сентября. Сегодня все стояли в ночь. Из других городов люди приезжали. Из Гомеля, из Могилева... И мы услышали, что билеты продаваться не будут.

Игорь Евсеев, заместитель начальника главного управления внутренних дел Мингорисполкома:

Билеты уже были реализованы, согласно информации клуба «Батэ» и их официальных представителей в Борисове два дня назад. Хотел бы предупредить всех людей, которые имеют намерение осуществить перепродажу билетов, что у нас проводятся ежедневно рейды на предмет установления вышеуказанной категории лиц с привлечением к административной ответственности. В настоящий момент обстановка здесь контролируемая.