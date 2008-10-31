Около двух часов потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать пожар на минском хладокомбинате

Возгорание произошло сегодня днем на неэксплуатируемом здании, где проводился ремонт кровли.

Что произошло на самом деле на Минском хладокомбинате – и случайным очевидцам и журналистам приходилось только догадываться. Все начальство предприятия находились у очага ЧП и бдительные охранницы не пускали за ворота. Нарушение техники безопасности или несчастный случай – расследование покажет. Но основная опасность при пожарах в зданиях



Возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ при укладке рубероида. Огнем была охвачена кровля площадью около 200 кв.м на высоте примерно 20 м. На помощь прибыли силы городского управления МЧС. Всего было задействовано 9 автоцистерн, 2 автолестницы, 3 коленчатых подъемника. В тушении участвовали около 70 пожарных-спасателей. Пострадавших, в том числе среди сотрудников МЧС, нет.

Чтобы локализовать пламя пришлось задействовать больше десятка спасательной техники. С момента загорания произошло несколько часов, а пожарные до сих пор разбирают крышу, чтобы убедиться что ни одна искра больше не подкоптит репутацию ледяного царства.