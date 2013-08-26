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Около 700 кг сена сгорело в Гродненской области из-за детской шалости с зажигалкой

26 августа 2013 13:19
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Новости Беларуси. Сотни килограммов сена сгорели в Гродненской области из-за детской шалости. Произошло это в деревне Дубно. Трое четвероклашек играли на улице рядом с тюками сена. У одного из них была зажигалка, которую он без спроса взял у дедушки. Мальчик решил развести костер.

Огонь быстро охватил 6 тюков. Дети испугались и убежали, взрослым ничего не рассказали, поэтому спасателей вызвали, когда пламя уже разгулялось.

Пожар уничтожил около 700 килограммов сена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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