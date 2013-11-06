Около 7 взрывов прогремели в центральной части Китая. 1 человек погиб, около 10 ранены

Новости Китая. Серия взрывов в центральной части Китая. По последним данным, в результате атаки погиб один человек. Около десятка пострадали. Многие из них в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Также повреждено несколько автомобилей.

Полиция сообщает, что взрывные устройства имели небольшую мощность. Они были начинены железными шариками. Очевидцы говорят, что слышали звуки семи взрывов. Подробности произошедшего уточняются. Полиция проводит расследование.

На прошлой неделе на центральной пекинской площади в толпу туристов на полном ходу въехал белый джип. Нападение унесло жизни пяти человек, ранения получили около 40 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.