Около 60 человек погибли в результате обрушения церковной школы на Гаити

Более сотни детей ранены. ЧП произошло накануне в окрестностях столицы страны Порт-о-Пренс, когда в классах шли занятия. По словам очевидцев, трехэтажное бетонное здание рухнуло в считанные секунды. В этот момент в нем могли находиться до пятисот человек. Судьба многих до сих пор не известна. Спасатели продолжают разбирать завалы. Им помогают местные жители и военные. Причины случившегося выясняются. По одной из версий, обрушение произошло из-за смещения фундамента, которое могла спровоцировать эрозия почвы. По другой – из-за дефекта в конструкции при строительстве. Рухнувшее здание повредило также пять соседних домов, жители которых эвакуированы.



Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования Президенту Гаити, а также родным и близким погибших.