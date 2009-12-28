Около 400 человек пострадали из-за гололеда за последние 4 дня

За период с 24 по 27 декабря из-за гололеда в Минске пострадали около 400 человек. Именно столько обратившихся по поводу гололедных травм было зарегистрировано в эти дни в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии.

Пострадавшие - в основном люди среднего возраста и пожилые в возрасте от 50 и старше. Чаще всего при падении в зимнее время встречаются переломы плеча, предплечья, кисти. Не редкость и переломы лодыжек, причем одна из причин этого - ношение обуви на высоких неустойчивых каблуках при гололеде. У пожилых людей чаще всего происходит перелом шейки бедра.

А вот у детей самый травмоопасный возраст - с 7 до 14 лет. Это связано с тем, что зимой дети катаются на санках, лыжах или на ногах с горок и, как следствие, часто травмируются, в основном это переломы рук, ног, травмы позвоночника, рассказал корреспонденту БЕЛТА заведующий приемным отделением центра Сергей Казаев.

Сергей Казаев советует носить в зимнее время удобную обувь на устойчивой подошве, с широким каблуком не выше 3-4 см. По скользкой поверхности идти нужно медленно, выбирая безопасные места. Пожилым людям рекомендуется использовать трость, у которой есть специальный острый наконечник. Нужно также быть внимательным при выходе и входе в общественный транспорт, в этом случае полы одежды (если они длинные) лучше придержать. В момент падения лучше немного присесть, локти прижать к бокам, а голову втянуть, падать лучше на бок. Если все-таки падение произошло, то, по словам Сергея Казаева, не следует резко вскакивать, а оценить ситуацию адекватно: если что-то болит, следует прибегнуть к помощи находящихся поблизости людей или обратиться за медицинской помощью.