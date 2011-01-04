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Около 40 тысяч человек остаются без электричества в Подмосковье, люди сами пытаются восстановить подачу энергии

04 января 2011 12:45
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Из-за сильного снегопада и порывистого ветра обесточено более 200 населенных пунктов.

Чрезвычайная ситуация остаётся почти в 20 районах Московской области. Энергетики работают в авральном режиме. Однако уже зафиксированы случаи, когда, не дождавшись специалистов, люди сами пытаются восстановить подачу энергии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

В других пострадавших от ненастья регионах России ситуация менее плачевная. В Тверской области без энергоснабжения около 3 тысяч человек. Полностью пока удалось восстановить подачу электричества  только в Смоленской области.

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода

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