Прямой эфир

Около 300 голых велосипедистов проехали по Мехико в знак протеста против загрязнения Мексиканского залива

13 июня 2010 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Протестующие также призвали к более строгому соблюдению правил езды на велосипеде, которые регулярно нарушаются более чем четырьмя миллионами автомобилистов, которые курсируют по Мехико.

Около 300 велосипедистов голыми проехали по центральной улице мексиканской столицы Мехико в знак протеста против загрязнения нефтепродуктами компании ВР Мексиканского залива, сообщает NEWSru.com. «Хватит войн и разлива нефти!», — гласит надпись на груди у одного из участников акции.

Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась следом и продолжается до сих пор, уже нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой.

Инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти в США, масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 тысяч баррелей нефти.

# Техногенные катастрофы

Другие новости рубрики

Все новости
13 июня 2010 10:30

Во Владикавказе убит чемпион мира по боксу

12 июня 2010 17:19

На северо-востоке Мексики неизвестные напали на реабилитационный центр для наркоманов

Кыргызстан: чрезвычайное положение ввели уже в Джелал-Абаде и прилегающих районах
12 июня 2010 17:13

Кыргызстан: чрезвычайное положение ввели уже в Джелал-Абаде и прилегающих районах