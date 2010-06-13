Около 300 голых велосипедистов проехали по Мехико в знак протеста против загрязнения Мексиканского залива

Протестующие также призвали к более строгому соблюдению правил езды на велосипеде, которые регулярно нарушаются более чем четырьмя миллионами автомобилистов, которые курсируют по Мехико.

Около 300 велосипедистов голыми проехали по центральной улице мексиканской столицы Мехико в знак протеста против загрязнения нефтепродуктами компании ВР Мексиканского залива, сообщает NEWSru.com. «Хватит войн и разлива нефти!», — гласит надпись на груди у одного из участников акции.

Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась следом и продолжается до сих пор, уже нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой.

Инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти в США, масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 тысяч баррелей нефти.