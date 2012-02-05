Около 300 аварий произошло в Беларуси за минувшие сутки

Погодные условия по-прежнему осложняют ситуацию на дорогах. Спецтехника и коммунальщики чистят проезжую часть круглосуточно. Однако укатанный автомобилями снег, прихваченный сильными морозами, образовал скользкое покрытие, которое не поддается обработке песчано-соляной смесью. Только за минувшие сутки произошло около 300 аварий.

В связи с погодными условиями на дороге Брест – Минск – граница России временно изменили скоростной режим. Так, автобусы, легковые и грузовые авто до 3,5 тонн теперь не должны ехать быстрее, чем 90 км/ч. Остальные транспортные средства – не более 70. Ограничение снимут, когда спадут морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.