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Около 180 населенных пунктов Беларуси остались без света из-за сильного ветра

09 апреля 2015 07:32
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Новости Беларуси. Беларусь также находится во власти непогоды. Сильный ветер минувшем вечером и ночью стал причиной отключения электричества. По всей республике без света остались около 180 населенных пунктов. Уже к утру восстановительные работы завершены.

Синоптики заранее объявили штормовое предупреждение. Сильный ветер прогнозируется и 9 апреля. Его порывы могут составлять 15-20 метров в секунду.

Об опасности такой погоды предупреждает МЧС. Дома необходимо плотно закрыть окна, не парковать автомобили у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, лучше всего обходить рекламные щиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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