Около 18 населенных пунктов затоплено в окрестностях Варшавы

В ста километрах от города «большая вода» прорвала дамбу. 4 тысячи жителей эвакуированы.

Между тем, в самой польской столице уровень воды в Висле превысил критическую отметку более чем на метр. В целях безопасности закрыта одна из главных автомагистралей. Движение транспорта практически парализовано. Не работают более сотни школ и детских садов, расположенных вблизи реки. Польские власти готовят план эвакуации жителей на случай прорыва защитных заграждений.

Повышен уровень воды Вислы и в Кракове. В зоне затопления – музей Освенцим. По словам экспертов, это самое серьезное наводнение в стране за 60 лет. Стихия унесла жизни уже 12 человек.