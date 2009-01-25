Около 15 человек пострадали от урагана в Европе

В Западной Европе бушует сильнейший ураган. Большинство из них — жители Испании. Так накануне в пригороде Барселоны ураган сорвал крышу спортивного комплекса, когда там тренировалась молодежная бейсбольная команда. Под обломками погибли 4 подростка, еще 16 – госпитализированы. На запад Турции тоже обрушился шторм, десятки людей ранены, повреждены сотни зданий. Однако основной удар стихии пришелся на юго-запад Франции, там объявили самый высокий уровень опасности. Миллионы жителей остаются без света и телефонной связи. Закрыты аэропорты и вокзалы, затоплены дороги, материальный ущерб – миллионы евро. Спасатели перебрасывают в районы бедствия дополнительную технику и втрое увеличивают численность бригад.