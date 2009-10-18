Охотник серьезно ранил сам себя

Спасатели адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали с горы Фишт в Адыгее раненого охотника.

– По предварительным данным, охотник, житель города Апшеронска Краснодарского края, ранил себя во время охоты на горе Фишт. Сообщение о происшествии поступило от его жены, которой он, очевидно, сообщил по мобильному телефону о случившемся, – сообщил в воскресенье представитель пресс-службы Южного регионального центра МЧС России.

Состояние раненого охотника тяжелое, он потерял много крови. Вертолет МЧС России доставил пострадавшего в больницу станицы Черниговская Адыгеи. В настоящее время раненному охотнику оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщает newsru.com со ссылкой на «Интерфакс».