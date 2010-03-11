Охотник расстрелял машину с пассажирами, приняв ее за лося

Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ по Якутии направил в суд уголовное дело в отношении жителя республики, который, по версию следователей, во время охоты расстрелял машину с пассажирами, приняв ее за лося.

Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного комитета Надежда Дворецкая: «3 января 2010 года мужчина отправился на охоту. Приняв находившуюся на расстоянии около 300 метров от него автомашину УАЗ с людьми за лося, охотник произвел по ней несколько выстрелов из нарезного ружья СКС», — сказала Дворецкая. По ее словам, один из находившихся в салоне автомобиля пассажиров от полученных травм скончался, сообщает NEWSru.com.

В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).