Охотник отлучился по нужде и получил заряд картечи прямо в рот

Александр Мельников, егерь:
Я расставил «номера» и пошел в конец квадрата. Охотилось человек двадцать в тот день. Охотник с тридцатилетним стажем покинул свой «номер» и попал как раз на линию огня. Вроде и опытный, а вот так все вышло. Он увидел, что зверя нет, и решил отлучиться по нужде. А тут как раз косуля выбежала.
Гомельчанин, участвовавший в охоте, выстрелил в зверя, однако картечь попала не в цель, а отрикошетила от дерева прямо в рот напарнику.
Охота была остановлена, пострадавшему оказали первую помощь и вызвали «скорую», Раненый при этом не терял сознания: картечь выбила ему три зуба и застряла в щеке.
В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что, скорее всего, в возбуждении уголовного дела будет отказано: мужчина ранил своего напарника по неосторожности, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Народную газету».