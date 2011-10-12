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Охотник отлучился по нужде и получил заряд картечи прямо в рот

12 октября 2011 12:23
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Происшествие, чуть не закончившееся трагедией, случилось возле деревни Карповка Лоевского района. Гомельчанин случайно ранил местного жителя из ружья. Заряд картечи рикошетом попал охотнику в голову.

Александр Мельников, егерь:
Я расставил «номера» и пошел в конец квадрата. Охотилось человек двадцать в тот день. Охотник с тридцатилетним стажем покинул свой «номер» и попал как раз на линию огня. Вроде и опытный, а вот так все вышло. Он увидел, что зверя нет, и решил отлучиться по нужде. А тут как раз косуля выбежала.

Гомельчанин, участвовавший в охоте, выстрелил в зверя, однако картечь попала не в цель, а отрикошетила от дерева прямо в рот напарнику.

Охота была остановлена, пострадавшему оказали первую помощь и вызвали «скорую», Раненый при этом не терял сознания: картечь выбила ему три зуба и застряла в щеке.

В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что, скорее всего, в возбуждении уголовного дела будет отказано: мужчина ранил своего напарника по неосторожности, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Народную газету».

# происшествия

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