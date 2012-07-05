Охотник из Калинковичского района застрелил беременную самку кабана: 10 эмбрионов погибли

Новости Беларуси. В 66 миллионов рублей обойдется государству охотничий выстрел жителя Калинковичского района. Глубокой ночью мужчина из незарегистрированного ружья застрелил дикую свинью. Как оказалось, самка кабана была беременна. Вместе с ней погибли и 10 эмбрионов.

За последнее время это самый крупный случай отстрела свиноматок на территории страны. Против местного браконьера заведено уголовное дело. Неудавшемуся охотнику грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Красюк, заместитель начальника Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира:

Нашел следы, хотел добыть – добыл. Не успел разделать. Выстрел производился ночью. На поле, где быль посажен овес, он не видел, по чем стрелял. Примерно выстрелил. И такой результат.