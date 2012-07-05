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Охотник из Калинковичского района застрелил беременную самку кабана: 10 эмбрионов погибли

05 июля 2012 13:40
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Новости Беларуси. В 66 миллионов рублей обойдется государству охотничий выстрел жителя Калинковичского района. Глубокой ночью мужчина из незарегистрированного ружья застрелил дикую свинью. Как оказалось, самка кабана была беременна. Вместе с ней погибли и 10 эмбрионов.

За последнее время это самый крупный случай отстрела свиноматок на территории страны. Против местного браконьера заведено уголовное дело. Неудавшемуся охотнику грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Красюк, заместитель начальника Мозырской инспекции охраны животного и растительного мира:
Нашел следы, хотел добыть – добыл. Не успел разделать. Выстрел производился ночью. На поле, где быль посажен овес, он не видел, по чем стрелял. Примерно выстрелил. И такой результат.

# происшествия # Браконьерство в Беларуси # Фотофакт

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