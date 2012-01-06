Огромный атлантический циклон обрушился на Великобританию, Бельгию, Францию, Данию, Германию

На дорогах — многочисленные ДТП. Водители не справляются с вождением на скользкой трассе.

Ветер порывами до 150 километров в час ломает деревья, срывает крыши домов, валит столбы линий электропередачи. В итоге без света остались десятки тысяч людей.

А Германию завалило снегом. Из-за обильных осадков в горных регионах дороги совершенно непроходимы. Хуже всего картина в районе горы Броккен. Это одна из самых высоких точек Германии. Здесь заблокированы все основные дороги. По заснеженным трассам с трудом проезжают даже грузовики и снегоуборочная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.