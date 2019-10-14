Оглашён приговор виновнику ДТП с пятью погибшими под Белоозёрском

Новости Беларуси. Суд огласил приговор по делу о ДТП в Березовском районе с пятью погибшими.

Как сообщает БЕЛТА, приговор был оглашен 31-летнему мужчине, который устроил аварию, находясь в нетрезвом состоянии.

Мужчина признан виновным по ч.5 ст.317 «Нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек» УК РБ. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Происшествие случилось 7 июля. Житель Белоозерска находился за рулем Mercedes. В автомобиле также находились девять пассажиров, хотя транспортное средство было оборудовано лишь четырьмя посадочными местами.

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Березовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул (здесь подробнее).

Водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в мелиоративный канал и ушел под воду. Пять человек сумели выбраться, еще пять человек, среди которых трое детей, погибли.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.