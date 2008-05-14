Оглашен приговор по так называемому "спиртовому" делу

46 человек, среди которых шесть бывших сотрудников правоохранительных органов, признаны виновными в незаконных сделках со спиртом. С июня 2000 года по март 2004-го преступная группировка сбывала спиртосодержащую жидкость и этиловый спирт под видом питьевого - населению республики, а также в Литву и Польшу. Как установило следствие, за это время реализовано около семи миллионов литров продукции на сумму около 19 миллиардов рублей.



Подсудимым предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. В приговоре - различные сроки наказания. Организатор же преступной группировки получил 9,5 лет лишения свободы.



Это дело - крупнейшеее за всю историю республики по количеству обвиняемых.