Оглашен приговор по делу о взятках на Ошмянской таможне

Новости Беларуси. 8 августа суд огласил приговор по делу о взятках на Ошмянской таможне. Его рассмотрение длилось более полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества – такое наказание определено большинству обвиняемых. Это 16 человек, из них 12 – таможенники.

Преступной группой без уплаты платежей было пропущено более 3 тысяч фур. Размеры взяток, которые брали таможенники, варьировались от 110 до 750 долларов.

Суд также постановил конфисковать в доход государства около 2 миллионов долларов, которые были изъяты оперативниками в квартире Гарни Сарумянцева. Бывшему таможеннику, а после бизнесмену, присудили максимальный срок – 11,5 лет в колонии усиленного режима. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.