Официальная причина смерти американского актера Робина Уильямса – самоубийство

Новости США. В США назвали официальную причину смерти известного американского актера Робина Уильямса. Эксперты-криминалисты подтвердили версию о том, что он совершил самоубийство.

Уильямс повесился в своем доме в Калифорнии, там его нашли с петлей из ремня на шее. Кроме того, на руке 63-летнего актера обнаружены несколько надрезов.

Сообщается, у актера были проблемы с алкоголем и наркотиками, он пытался вылечиться от недуга в реабилитационном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.