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Одному – 18 лет, второму – 19. В Гродно учащиеся колледжа обокрали более 40 автомобилей

30 января 2018 09:25
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Новости Беларуси. В Гродно учащиеся коллежда обокрали более 40 автомобилей.

По информации УВД Гродненского облисполкома, правоохранители задержали двух парней – 18 и 19 лет. Они совершали кражи из припаркованных автомобилей.

Было зафиксировано 42 подобных инцидента. Чаще всего из транспортных средств забирали магнитолы, навигаторы, видеорегистраторы, канистры, колеса, зажигалки и другие вещи.

Внутрь автомобилей злоумышленники попадали либо через незапертую дверь, либо разбив стекло. Украденные вещи складывали в арендованном гараже.

Оба подозреваемых родом из Волковыска. Они учатся в одном из колледжей Гродно и не имели проблем с законом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В конце ноября в Минске подростки украли зеркала с дорогостоящих автомобилей.

Ущерб составил более 4400 рублей – здесь подробнее.

# происшествия # Кража

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