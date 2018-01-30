Одному – 18 лет, второму – 19. В Гродно учащиеся колледжа обокрали более 40 автомобилей

Новости Беларуси. В Гродно учащиеся коллежда обокрали более 40 автомобилей.
По информации УВД Гродненского облисполкома, правоохранители задержали двух парней – 18 и 19 лет. Они совершали кражи из припаркованных автомобилей.
Было зафиксировано 42 подобных инцидента. Чаще всего из транспортных средств забирали магнитолы, навигаторы, видеорегистраторы, канистры, колеса, зажигалки и другие вещи.
Внутрь автомобилей злоумышленники попадали либо через незапертую дверь, либо разбив стекло. Украденные вещи складывали в арендованном гараже.
Оба подозреваемых родом из Волковыска. Они учатся в одном из колледжей Гродно и не имели проблем с законом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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