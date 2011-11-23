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Одно из самых крупных хозяйств Шумилинского района сливает навоз прямо в реку

23 ноября 2011 17:25
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Через переполненные накопители навоз по мелиоративным каналам сплавляется прямо в водоем. Такой неконтролируемый поток нечистот создает реальную экологическую угрозу. Ведь эта река через притоки впадает в Западную Двину.

Местный житель Петр Сидорович — заядлый рыболов-охотник. Только в последнее время удочки пришлось свернуть. Если раньше рыбак ловил здесь даже маленьких сомов, сейчас не то что рыбы, никакой живности в грязных водах не осталось.

Петр Ковалев:
Жуки даже не живут в этом. Так дальше нельзя. Мы не только Будавицу и Черницу запакостничали — но и река Обаль и Западная Двина, это же все губится.

Геннадий Киселевич, начальник Шумилинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Все зависит от степени загрязнения. Если навозные стоки могут попасть в реку, естественно, благоприятным образом на животном и растительном мире это не сказывается.

Пока экологи бьют тревогу, комплекс по уши погряз в побочных продуктах жизнедеятельности бурёнок. Они годами не вывозились с фермы. 150 тысяч тонн органики собралось в чеках. Система расщепления её на фракции дала сбой. Для вывоза органики подрядили 2 трактора. За день они успевают вывезти всего 200 тонн навоза. На этом хозяйство умывает руки — на большее нет средств.

Вячеслав Долгий, директор ОАО «Ловжанское»:
С этой проблемой хозяйство само справится не может. В дальнейшем выход из этой ситуации я вижу в приобретении 6 тракторов энергоемкой техники, бочки по 16 тысяч тонн и систематический вывоз на поля фильтрации, покуда не восстановится система навозоудаления.

Новое биосооружение для хранения органики не могут достроить уже 4 года. Финансовый поток иссяк. И на зиму строительство, похоже, заморозится. Если ситуация не изменится, весной поток нечистот с новой силой и растаявшим снегом грозит хлынуть в реки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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