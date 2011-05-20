Прямой эфир

Одна из самых крупных партий амфетамина с начала года изъята в Бресте

20 мая 2011 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Одну из самых крупных партий амфетамина с начала года изъяли правоохранители в Бресте. Наркотики 27-летний неработающий житель хранил в холодильнике, в гараже.

Более 168 граммов порошка на черном рынке оцениваются до 7 тысяч долларов. Молодому мужчине грозит до 13 лет лишения свободы. Причем ранее брестчанин уже был судим за выращивание наркосодержащих растений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Изъятие наркотиков

Фото. Изъятие наркотиков

Фото. Изъятие наркотиков

Виктор Василевский, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:
Рассматриваются самые разные версии того, каким образом товар попал на территорию Брестской области, и, конечно же, учитывается то обстоятельство, что он мог прийти на нашу территорию с так называемого западного вектора — из Западной Европы. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 мая 2011 13:40

В аргентинском городе Герника заживо сгорели 8 детей и их отец

В ЮАР столкнулись два поезда: ранены около 650 человек
20 мая 2011 12:46

В ЮАР столкнулись два поезда: ранены около 650 человек

20 мая 2011 12:08

Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Пешаваре