Одна из самых крупных партий амфетамина с начала года изъята в Бресте

Одну из самых крупных партий амфетамина с начала года изъяли правоохранители в Бресте. Наркотики 27-летний неработающий житель хранил в холодильнике, в гараже.

Более 168 граммов порошка на черном рынке оцениваются до 7 тысяч долларов. Молодому мужчине грозит до 13 лет лишения свободы. Причем ранее брестчанин уже был судим за выращивание наркосодержащих растений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Василевский, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

Рассматриваются самые разные версии того, каким образом товар попал на территорию Брестской области, и, конечно же, учитывается то обстоятельство, что он мог прийти на нашу территорию с так называемого западного вектора — из Западной Европы. Возбуждено уголовное дело.