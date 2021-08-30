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Одна из девочек начала тонуть. Спасатели помогли детям на Комсомольском озере

30 августа 2021 14:41
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Новости Беларуси. В мокрой одежде и без родителей. Детям, попавшим в сложную ситуацию, помогли сотрудники милиции и ОСВОД. Все произошло на Комсомольском озере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из девочек начала тонуть. Спасатели помогли детям на Комсомольском озере-1

Правоохранители проводили рейд водоема и заметили детей, которые выбрались на берег в мокрой одежде. Ребята играли на берегу озера, а когда одна из девочек начала тонуть, остальные поспешили ей на помощь. Оказалось, компания находилась на водоеме без присмотра взрослых.

Одна из девочек начала тонуть. Спасатели помогли детям на Комсомольском озере-4

Так как на улице было прохладно, а дети находились в мокрой одежде, сотрудники отвезли их в здание спасательной станции, где дали полотенца и напоили горячим чаем, а также сообщили родителям о местонахождении несовершеннолетних.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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