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Один погиб, двое пострадали, автомобили восстановлению не подлежат

11 марта 2008 14:57
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Серьезная авария произошла сегодня утром на 56 км трассы Минск - Молодечно.

"Мазда" пошла на обгон, выехала на встречную полосу движения, и столкнулась с "Ауди". Лобовой удар был настолько сильным, что водитель "Мазды" погиб на месте, а пострадавших пассажиров из покореженной машины вызволяли прибывшие спасатели. Владельца "Ауди" спасли подушки безопасности.

Обе иномарки в скором времени были отогнаны на стоянку Молодечненского управления ГАИ. Нарушения правил дорожного движения превратили их в металлолом, а самое главное - привели к человеческим жертвам.

В целом, обстановка на дорогах республики остается напряженной. Только за сутки в столице зарегистрировано более 60 ДТП, в том числе 5 - с пострадавшими.

# происшествия

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