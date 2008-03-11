Один погиб, двое пострадали, автомобили восстановлению не подлежат

Серьезная авария произошла сегодня утром на 56 км трассы Минск - Молодечно.

"Мазда" пошла на обгон, выехала на встречную полосу движения, и столкнулась с "Ауди". Лобовой удар был настолько сильным, что водитель "Мазды" погиб на месте, а пострадавших пассажиров из покореженной машины вызволяли прибывшие спасатели. Владельца "Ауди" спасли подушки безопасности.

Обе иномарки в скором времени были отогнаны на стоянку Молодечненского управления ГАИ. Нарушения правил дорожного движения превратили их в металлолом, а самое главное - привели к человеческим жертвам.

В целом, обстановка на дорогах республики остается напряженной. Только за сутки в столице зарегистрировано более 60 ДТП, в том числе 5 - с пострадавшими.

