Один находился в международном розыске. В Жодино задержали трёх наркодилеров

Новости Беларуси. Троих наркодилеров задержали в Жодино. Операция продолжалась три дня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За это время сотрудники управления по наркоконтролю изъяли товара на сумму 50 тысяч рублей.
Новости Беларуси. Троих наркодилеров задержали в Жодино. Операция продолжалась три дня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За это время сотрудники управления по наркоконтролю изъяли товара на сумму 50 тысяч рублей.
Сначала задержали 22-летнего дилера, который обеспечивал мелких торговцев запрещенным товаром путем закладок. Опасный психотроп и курительная смесь также были обнаружены по месту его жительства.
Затем была задержана еще пара реализаторов. Они были мелкими курьерами. Именно им через хранилища передавались партии наркотика для распространения. У закладчиков изъят психотроп и курительная смесь.
Один из задержанных находился в международном поиске. География реализации запрещенных вещей – территория Борисова, Жодино и Минска. В настоящее время проводится расследование.