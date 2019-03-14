Один находился в международном розыске. В Жодино задержали трёх наркодилеров

Новости Беларуси. Троих наркодилеров задержали в Жодино. Операция продолжалась три дня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За это время сотрудники управления по наркоконтролю изъяли товара на сумму 50 тысяч рублей.

Сначала задержали 22-летнего дилера, который обеспечивал мелких торговцев запрещенным товаром путем закладок. Опасный психотроп и курительная смесь также были обнаружены по месту его жительства.

Затем была задержана еще пара реализаторов. Они были мелкими курьерами. Именно им через хранилища передавались партии наркотика для распространения. У закладчиков изъят психотроп и курительная смесь.