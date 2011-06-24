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Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии

24 июня 2011 08:09
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Сергей, выживший пассажир борта Ту-134:
Я нахожусь в реанимации. Я видел всё, как это происходило. Мы сели не на ту полосу, и начали крыльями ломать деревья. На моих глазах это всё срывалось. Потом было ощущение, что у него отвалилось одно из шасси, потому что самолёт повело вниз, куда-то в сторону. Потом судно начало то ли сдавливать, то ли разрывать. Глухой удар. Дым. Пожар.

По словам Сергея, он понял, что что-то происходит, в момент того, когда на полосе появились деревья.

Сергей, выживший пассажир борта Ту-134:
Их там не должно быть. Я просто смотрю, у нас крыло начало отрываться. Мы начали рубить деревья.
Я сразу, честно говоря, не понял, что случилось, продолжал смотреть. Опустил голову. Сгруппировался и всё.

Мужчина сообщил, что во время крушения из иллюминаторов самолёта ничего не было видно.

Сергей, выживший пассажир борта Ту-134:
Полный туман. Молоко.

Пасажир Ту-134 рассказал, что как только самолёт остановился, он расстегнул ремень и побежал. Однако выбраться из самолёта ему удалось не с первого раза.

Сергей, выживший пассажир борта Ту-134:
В салон полилась солярка. Второй раз я уже вылез по живому огню. Я выбрался, как мог. Мужчина ещё передо мной вылезал. Дальше уже местные жители помогали.

Сергей считает, что выжить ему удалось только потому, что он пересел на свободные места, которые находились в конце салона:

Сергей, выживший пассажир борта Ту-134:
Мне кажется, что это только конец самолёта, потому что спереди погибли очень многие. У меня было 8 место слева. Я пересел в самый конец справа, между крылом и турбиной, потому что он был свободен. Я не хотел ещё с кем-то сидеть.

Напомним, Ту-134 разбился в ночь на вторник в Карелии. В результате катастрофы погибли 45 человек, семеро получили тяжёлые травмы. По неустановленным причинам лайнер приземлился на шоссе в километре от взлётно-посадочной полосы, сообщает ctv.by со ссылкой на «РСН».

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С 2012 года могут быть запрещены полёты Ту-134, Ан-24 и Як-40 в России. Это произойдёт в том случае, если самолёты не оборудуют системой предупреждения о близости земли. Об этом   сегодня сообщили в Минтрансе.

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-1

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-3

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-5

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-7

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-9

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-11

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-13

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-15

Один из семи выживших в катастрофе Ту-134 в Карелии рассказал о предчувствии-17

# происшествия

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