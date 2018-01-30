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Один из пострадавших скончался по дороге в больницу: пожар в жилом доме в Столбцах

30 января 2018 15:45
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Новости Беларуси. Сигарета, возможно, стала причиной пожара в жилом доме в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из пострадавших скончался по дороге в больницу: пожар в жилом доме в Столбцах-1

На момент происшествия там были три человека: двое из них – мужчину и женщину – удалось спасти. С диагнозом «отравление продуктами горения» их успели доставить в больницу.

Один из пострадавших скончался по дороге в больницу: пожар в жилом доме в Столбцах-4

А вот третий пострадавший скончался на пути к ней.

Дом, который горел, был на две квартиры. В соседней проживала женщина 1938 года рождения. Ее пришлось эвакуировать, но, к счастью, пенсионерка не пострадала.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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